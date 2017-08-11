Суд арестовал всех 7 подозреваемых в хищении проекта "Стена"

В течение двух дней Соломенский районный суд Киева арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных так называемого проекта "Стена".

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, начальника управления строительства департамента ресурсного обеспечения ГНСУ Владимира Целка арестовали на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 3,2 млн грн.

Бывшего начальника Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ Александра Атаманюка арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 8,2 млн грн.

Директора ООО "АЗИ" Александра Кашубу арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн.

Старшего офицера Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ Вячеслава Майдановича арестовали с альтернативой внесения залога в размере 500 тыс. грн.

Бывшего директора ГП "Черниговский облавтодор "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Сергея Значко арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 500 тыс. грн.

Директора и учредителя ООО "Стройцентр "Витязь" Адилова Агаверди арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 8,2 млн грн.

Александра Хвищука, который выполняло роль посредника, арестовали с альтернативой внесения залога в размере 1,2 млн грн.

Общая сумма залогов составляет около 25,5 млн грн. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов и прокуроров в полном объеме.

Как известно 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена".

В тот же день задержан еще один человек которая, по версии следствия, выполняла роль посредника.

Украинская правда