В полиции рассказали детали смертельной стрельбы на пляже в Полтаве

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Пятница, 11 августа 2017, 13:26

На пляже в Полтаве 10 августа между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку.

Об этом сообщила полиция Полтавщины на своей странице в Facebook.

"Во время схватки двух компаний, 21-летний житель Полтавы, защищая себя и своего отца от группы нападающих, которые наносили удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, совершил несколько выстрелов из гладкоствольного ружья в сторону одного из нападавших. 20-летний полтавчанин скончался на месте", - сообщили в полиции.

Указывается, что еще одного 24-летнего мужчины и 7-летнего мальчика ранены и доставлены в медицинское учреждение.

"Телесные повреждения также получили сын, стрелял из ружья и его 45-летний отец", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника", "Хулиганство, совершенное с применением оружия" и "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

В полиции заявили, что пока задержан 1 человек.

"В отношении других участников конфликта решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила полиция.

Издание "Факты" сообщило, что во время перестрелки на пляже погиб чемпион Украины по ММА Святослав Пелипенко.

Как известно 10 августа в Полтаве на пляже "Дублянщина" произошла перестрелка. Очевидцы обнародовали видео.

Украинская правда

Темы: криминал Полтава
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