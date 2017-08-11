В СИЗО содержатся более 120 украинских военных

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Пятница, 11 августа 2017, 13:22

В следственных изоляторах находятся более 120 украинских военных, из них более 100 - на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины полковник Сергей Частюк на брифинге в Киеве, передает "УНИАН".

"По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержится под стражей свыше 120 военнослужащих ВСУ, причем на территории Донецкой и Луганской области в этих учреждениях содержатся более 100 военнослужащих", - отметил Частюк.

Темы: СИЗО
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