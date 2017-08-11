В Очакове американские ВМС строят базу для украинского флота

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Пятница, 11 августа 2017, 14:37

В Очакове строительные части Военно-морских сил США строят центр оперативного управления для ВМС Украины.

Об этом сообщает сайт ВМС США.

Согласно сообщению, батальоны находятся в Очакове с апреля 2017 для установления контактов, получения разрешений и т.д..

"Оперативный центр ВМС - один из трех проектов, строительство которых запланировано в Очакове американскими строительными батальонами. Он будет служить как главный хаб для планирования и оперативных задач на будущих военных учения, которые будет принимать Украина", - сказано в сообщении.

"Украинская правда" обратилась к Минобороны за подробностями. Там пообещали в ближайшее время предоставить больше информации.

Украинская правда

Темы: флот США
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