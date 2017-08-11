Transparency International просит не пускать Насирова в служебный кабинет

Transparency International Ukraine просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру запретить отстраненному главе фискальной службы Роману Насиров посещать его рабочий кабинет.

Об этом говорится в соответствующем обращении украинского представительства международной антикоррупционной сети к САП.

"Учитывая, что пребывание подозреваемого в должности способствовало совершению уголовного преступления, есть основания ожидать, что, продолжая пользоваться служебным кабинетом и полномочиями, подозреваемый имеет возможность уничтожить или подделать доказательства и документы или повлиять на свидетелей и других участников уголовного производства", - подчеркивают в TI.

Учитывая это, организация обратилась с призывом к антикоррупционной прокуратуре обратиться к следственному судье с ходатайством о запрете Насирову находиться в служебном кабинете, знакомиться со служебными документами и давать какие-либо распоряжения подчиненным.

Также Transparency International Ukraine призвала отстранить главу ДФС от должности, но, как известно, он уже отстранен.

На днях СМИ сообщили, что Насиров уже неделю как вернулся на работу.

"Украинской правде" из собственных источников стало известно, что отстраненный глава ГФС никуда не возвращался, однако приходил в свой кабинет в пятницу, 4 августа, "чтобы забрать личные вещи".

Украинская правда