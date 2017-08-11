Руководитель "Антонова" получает в командировках по 14 тысяч суточных
Президент государственного предприятия "Антонов" Александр Коцюба в 2016 году задекларировал 1 миллион 408 тысяч 293 гривен как доход от перечисления суточных, при этом тратя около 14 тысяч гривен в сутки в командировке.
Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".
Журналисты узнали из собственных источников, что Коцюба в 2016 году провел за границей около ста дней.
Указывается, что суточные превысили даже заработную плату чиновника.
В суточные не входят расходы на перелеты и на гостиницу, которые покрывались отдельно, отмечают журналисты.
В ответе на информационный запрос Александр Коцюба отметил, что несмотря на то, что нормы суточных, утвержденные Кабмином, составляют 50-70 евро, он получал надбавки к суточным расходов за счет чистой прибыли предприятия, предусмотрено коллективным договором.
В общении с журналистами Коцюба рассказал, что тратил средства "на выполнение функций и полномочий руководителя", но не конкретизировал, чем обусловлена именно такая сумма из бюджета государственного предприятия.
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