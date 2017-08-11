В Украине с начала года 12 раз пытались продать детей

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Пятница, 11 августа 2017, 16:32

Украине с начала 2017 года Национальная полиция зафиксировала 12 попыток продать детей, при этом 4 случая касались новорожденных.

Об этом сообщил главный оперуполномоченный Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Андрей Гаманюк, передает "Укринформ".

"Такие позорные случаи действительно есть на территории Украины. На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них 4 факта продажи новорожденных детей, остальные - это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет", - отметил Гаманюк.

Как сообщалось, в Запорожье родители пытались продать своего двухлетнего сына за 5 тысяч долларов.http://life.pravda.com.ua/society/2017/08/3/225677/

Депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают наказывать пожизненным заключением за изнасилование малолетних и торговлю детьми.

Темы: дети
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