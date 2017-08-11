В Госпогранслужбе предположили, что строительство "Стены" затянется

В пограничной службе не исключают, что срок реализации проекта "Стена", который предусматривает строительство оборонительных сооружений на границе с Россией, может быть вновь продлен.

Об этом сказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина", сообщает "Укринформ".

"Не исключено, что срок реализации проекта будет снова продлен", - отметил он.

Слободян пояснил, что на границе с Россией, где планируется построить "Стену", есть временно неподконтрольный Украине участок, строительство на котором будет зависеть от сроков восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, он отметил слишком маленькое финансирование проекта. "Сейчас стоимость 1 километра системы инженерно-технических сооружений интеллектуальной границы составляет около 2 млн гривен. Это мизерные деньги, учитывая то, какой комплекс инженерных, фортификационных, технических средств устанавливается на этом участке границы", - отметил помощник председателя ГПСУ.

Также Слободян обратил внимание на сложность реализации проекта из-за постоянного давления и сомнения в его целесообразности.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена".

Среди них трое работников пограничной службы - начальник управления строительства департамента ресурсного обеспечения ГПСУ Владимир Целко, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Александр Атаманюк и старший офицер первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Вячеслав Майданович.