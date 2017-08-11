В России 19-летнего украинца приговорили к 8 годам за "подготовку теракта"

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Пятница, 11 августа 2017, 18:04

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес приговор 19-летнему украинцу Артуру Панову и 34-летнему россиянину Максиму Смышляеву, обвиняемых в подготовке теракта в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает "Медиазона".

Панова приговорили к 8 годам колонии, Смышляева, который обвинялся в пособничестве терроризму, к 10 лет.

Панова обвинили в подготовке теракта в ростовском театре имени Горького. Во время обыска у него, как было объявлено, была найдена самодельная бомба.

Он частично признал вину, но позже заявил, что сделал это под давлением.

Житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, по версии следствия, был пособником Панова.

Смышляев вину не признал; он утверждал, что отговаривал Панова от насильственных действий.

Как утверждает российское следствие, в конце ноября 2015 Панов и местный житель встретились в Ростове-на-Дону, где ростовчанин узнал подробности о планируемом теракте, мощности взрывного устройства и компонентах, из которых он будет изготовлен, а также о предполагаемом месте совершения теракта.

В начале декабря 2015 украинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ростовчанина задержали в апреле 2016 года.

Темы: Росcия тюрьма
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