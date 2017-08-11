В России 19-летнего украинца приговорили к 8 годам за "подготовку теракта"

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес приговор 19-летнему украинцу Артуру Панову и 34-летнему россиянину Максиму Смышляеву, обвиняемых в подготовке теракта в Ростове-на-Дону.



Об этом сообщает "Медиазона".



Панова приговорили к 8 годам колонии, Смышляева, который обвинялся в пособничестве терроризму, к 10 лет.



Панова обвинили в подготовке теракта в ростовском театре имени Горького. Во время обыска у него, как было объявлено, была найдена самодельная бомба.



Он частично признал вину, но позже заявил, что сделал это под давлением.



Житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, по версии следствия, был пособником Панова.



Смышляев вину не признал; он утверждал, что отговаривал Панова от насильственных действий.



Как утверждает российское следствие, в конце ноября 2015 Панов и местный житель встретились в Ростове-на-Дону, где ростовчанин узнал подробности о планируемом теракте, мощности взрывного устройства и компонентах, из которых он будет изготовлен, а также о предполагаемом месте совершения теракта.



В начале декабря 2015 украинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ростовчанина задержали в апреле 2016 года.