В Украине показали, куда могут долететь российские ракеты из Крыма

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Пятница, 11 августа 2017, 18:22

Россия нарастила военные силы в оккупированном Крыму, которые потенциально представляют угрозу всей Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Так, в декабре 2015 года Черноморский флот РФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенными ракетными комплексами "Калибр-НК". По информации военных экспертов и сообщениям российских СМИ, указанные ракетные комплексы при использовании ракет типа ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) позволяют поражать цели на расстояниях до 2500 км", - говорится в сообщении.

В МинТОТ отмечают, что в случае размещения таких кораблей в Крыму, в радиусе их поражения оказываются практически все европейские страны, а также страны Ближнего Востока, Северной Африки, Передней Азии и важный стратегический объект - Суэцкий канал.

"Российская Федерация сознательно делает ставку на корабле подобного типа, так как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года запрещает наземное базирование крылатых ракет аналогичных ЗМ-14 по дальности, в то же время корабль-носитель таких ракет - сравнительно недорогой и пользуется преимуществом ведение огня с акваторий, где он может находиться под защитой береговых сил", - подчеркивают в министерстве.

Также пресс-служба отмечает, что 19 августа 2016 года именно корабли "Зеленый дол" и "Серпухов", которые на тот момент входили в состав Черноморского флота России, совершили три ракетные удары по Сирии.

 

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