День в АТО: 5 украинских военных пострадали в результате обстрелов

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Пятница, 11 августа 2017, 18:54

В пятницу обострилась ситуация под Авдеевкой.

Как сообщает пресс-центр АТО, с полуночи российско-оккупационные группировки трижды почти по часу обстреливали украинские позиции на подступах к этому населенному пункту из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины. К сожалению, в результате этих противостояний 3 наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован", - говорится в сообщении.

По оперативным данным штаба АТО, дневной обстрел украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке.

"В этом районе преступники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны". В то же время силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных сил Украины" , - говорится в заявлении пресс-центра.

Кроме того, ночью на Луганском направлении боевики били из гранатометов неподалеку Новоалександровки. А во время обстрела опорного пункта ВСУ в Крымском еще один украинский защитник получил ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
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