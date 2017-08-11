В деле об отчуждении земель Киевщины фигурирует депутат "Нашего края"

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Пятница, 11 августа 2017, 20:00

Прокуратура проводит следственные действия в уголовном производстве о незаконном отчуждении земель в Киево-Святошинском районе Киевской области на сумму 39 млн грн, в деле фигурирует депутат областного совета.

Об этом на брифинге  сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

"Мы сейчас проводим следственные действия, связанные с коррупцией в отношении одного из руководителей областного совета, главы фракции… Приехала (под здание прокуратуры области) "группа поддержки", руководство облсовета и еще неизвестные люди. Когда им предложили зайти и дать пояснения - они отказались", - сказал он.

Прокурор не уточнил, о ком именно из депутатов и руководителей облсовета идет речь, проинформировав, что сумма убытков от незаконного отчуждения земель в Киево-Святошинском районе составила 39 млн грн.

В свою очередь руководитель фракции "Наш край" в Киевском областном совете Ярослав Добрянский на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что его намеревалась задержать прокуратура.

"Все же не решились в прокуратуре осуществить неправомерные меры по моему задержанию. Искренне хочу поблагодарить своих коллег по депутатскому корпусу областного совета и неравнодушных граждан за активную поддержку меня под стенами прокуратуры", - отметил Добрянский.

Согласно ходатайству прокуратуры Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, фотокопию которого Добрянский также обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук, депутат является подозреваемым в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Добрянский связывает такие действия правоохранительных органов с попыткой установить контроль над деятельностью органов местного самоуправления в Киевской области.

"Прокуратура превратилась в политический орган и не теряет надежду меня посадить, что проявляется в ходатайстве об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей! А дальше суд ... Верю и надеюсь, что суд примет объективное решение, где составом преступления даже и не пахнет", - написал депутат облсовета.

Интерфакс-Украина

Темы: Киевская область криминал
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