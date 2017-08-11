Украинцев среди пострадавших в Египте нет
Украинцы не пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов неподалеку египетского города Александрия.
Об этом сообщается в Twitter Департамента консульской службы МИД.
"Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших в Египте нет", - говорится в сообщении.
По последней информации, в результате столкновения поездов погибли 36 человек, 123 получили травмы.
Украинская правда
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