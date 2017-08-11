Глава Госпогранслужбы: РФ усиливает границу, чтобы не пускать боевиков

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Пятница, 11 августа 2017, 21:21

Россия усиливает границу с Украиной на участке, граничащем с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, чтобы препятствовать проникновению боевиков на ее территорию.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало в интервью "5 каналу" в пятницу вечером.

На вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, что РФ усилила этот участок границы с тем, чтобы не допустить перехода на ее территорию в частности членов бандформирований, Цигикало заявил: "Да. Факт подтверждается. Из разных источников".

При этом глава Госпогранслужбы добавил: "Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо".

Интерфакс-Украина

Темы: Пограничная служба Росcия
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