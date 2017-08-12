США и КНДР поддерживают связь по тайному каналу – СМИ

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Суббота, 12 августа 2017, 01:28

Администрация американского президента Дональда Трампа несколько месяцев вела дипломатические переговоры с Северной Кореей по тайному каналу.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что ранее сообщалось о том, что стороны обсуждали вопрос освобождения американского студента из тюрьмы КНДР, однако до сих пор не было известно, что также обговаривались и другие вопросы. Например, дипломаты обсуждали отношения между странами и освобождение других американских заключенных из КНДР.

Агентство пишет, что эти дипломатические контакты происходят регулярно между посланником США по политике в отношении КНДР Джозефом Юном и высокопоставленным северокорейским дипломатом в ООН Пак Сон Илем.

Источники сообщают, что  этот тайный дипломатический канал называют "нью-йоркским каналом", а Юн - единственный дипломат США, который контактирует с представителями Северной Кореи.

Источники также отмечают, что, несмотря на наличие дипломатического канала, отношения между странами не улучшаются.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выступила с заявлением с угрозой полного уничтожения США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким.

Темы: США Северная Корея
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