Адвокат: Начальник изолятора ударил украинца Балуха
Начальник ИВС в крымском поселке Раздольное применил силу к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
"Он пытался провести незаконные действия в отношении Владимира, а именно ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это зафиксировано на видео в ИВС", - заявил адвокат Балуха.
Правозащитник подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию. По его информации, в целом все остальные сотрудники изолятора стараются придерживаться норм закона, а начальник позволяет себе хамство и нарушения законов.
24 апреля Балух уже заявлял о дискриминации по этническому признаку со стороны начальника ИВС в Раздольном. Прошлые заявления о его противоправных действиях были проигнорированы местной полицией. Защита считает, что в этот раз начальник также окажется безнаказанным.
Как сообщалось, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.
В декабре 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.
После оккупации началось преследование Балуха.
8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.
24 мая МИД Украины выступил с осуждением продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру гляделки до 4 сентября и отверг обвинения в его адрес.
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