Адвокат: Начальник изолятора ударил украинца Балуха

Начальник ИВС в крымском поселке Раздольное применил силу к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Он пытался провести незаконные действия в отношении Владимира, а именно ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это зафиксировано на видео в ИВС", - заявил адвокат Балуха.

Правозащитник подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию. По его информации, в целом все остальные сотрудники изолятора стараются придерживаться норм закона, а начальник позволяет себе хамство и нарушения законов.

24 апреля Балух уже заявлял о дискриминации по этническому признаку со стороны начальника ИВС в Раздольном. Прошлые заявления о его противоправных действиях были проигнорированы местной полицией. Защита считает, что в этот раз начальник также окажется безнаказанным.

Как сообщалось, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

В декабре 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

После оккупации началось преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру гляделки до 4 сентября и отверг обвинения в его адрес.