В Минобороны рассказали, как погиб военный и 9 получили ранения

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Суббота, 12 августа 2017, 13:06

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 9 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

В частности, по его словам, за прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 6 военнослужащих получили ранения. Лысенко уточнил, что это произошло в результате именно вражеских обстрелов.

"Вместе с тем в результате подрывов на взрывных устройствах погиб 1 наш военный, еще трое были ранены. Эти досадные случаи произошли вблизи Авдеевки и Зайцево", - сообщил он.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских защитников были ранены, еще 3 получили боевые травмы, один - погиб, подорвавшись на мине. Всего за минувшие сутки боевики открывали огонь 20 раз.

Украинская правда

Темы: АТО
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