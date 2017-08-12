Армия Асада отвоевала последний большой оплот ИГИЛ в провинции Хомс

Войска сирийского режима отвоевали у "Исламского государства" последний удерживаемый джихадистами большой город в провинции Хомс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные сирийские СМИ.

Речь идет о городе аль-Сухна, что находится в 50 километрах на северо-восток от старинного города Пальмира.

Сирийские государственные СМИ утверждают, что правительственные войска убили боевиков "Исламского государства" в аль-Сухне и уничтожили их оружие.

Город также расположен в 50 километрах от провинции Дейр аль-Зор – последнего крупного оплота ИГИЛ и Сирии и главной цели правительственных сил.

"Исламское государство" контролирует почти всю провинцию Дейр аль-Зор, граничащую с Ираком. Правительственные силы до сих пор удерживают контроль над небольшой частью самого города Дейр аль-Зор и территорией возле военной базы.

Европейская правда