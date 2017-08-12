Армия Асада отвоевала последний большой оплот ИГИЛ в провинции Хомс

293 просмотра
Суббота, 12 августа 2017, 13:58

Войска сирийского режима отвоевали у "Исламского государства" последний удерживаемый джихадистами большой город в провинции Хомс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные сирийские СМИ.

Речь идет о городе аль-Сухна, что находится в 50 километрах на северо-восток от старинного города Пальмира.

Сирийские государственные СМИ утверждают, что правительственные войска убили боевиков "Исламского государства" в аль-Сухне и уничтожили их оружие.

Город также расположен в 50 километрах от провинции Дейр аль-Зор – последнего крупного оплота ИГИЛ и Сирии и главной цели правительственных сил.

"Исламское государство" контролирует почти всю провинцию Дейр аль-Зор, граничащую с Ираком. Правительственные силы до сих пор удерживают контроль над небольшой частью самого города Дейр аль-Зор и территорией возле военной базы.

Европейская правда

Темы: Сирия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В 2017 году 600 тыс сирийцев вернулись домой - ООН 12 августа 2017, 00:31
В Кремле признали, что в Сирии могут воевать наемники из России 2 августа 2017, 13:34
Reuters привел данные о погибших россиянах в Сирии за 2017 год 2 августа 2017, 10:39
powered by lun.ua
Главные новости
Стало известно, кто контролирует экспорт угля из ОРДЛО в Европу
Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского
Спикер Генштаба ВСУ: нет причин волноваться из-за проекта Путина по ПВО
Сутки в АТО: Боевики били 20 раз, 1 боец ВСУ подорвался на мине
Все новости
Африка

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников по Африке

6 правил

Советы, которые помогут правильно поздороваться с чужой собакой