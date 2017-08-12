В индийской больнице за 5 дней умерло 60 детей. Из-за нехватки кислорода?

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Суббота, 12 августа 2017, 14:58

По меньшей мере 60 детей умерли в течение пяти дней в правительственной больнице Baba Raghav Das Hospital на севере Индии, штат Уттар-Прадеш.

Власти заявили, что они начали расследование, но отрицают сообщения о том, что причиной гибели детей стала нехватка кислорода, сообщает Yahoo со ссылкой на AFP.

Ранее индийские СМИ сообщили, что 30 детей умерли в четверг и пятницу после того, как в палатах было нарушено снабжение кислородом, якобы из-за того, что счета поставщиков не были оплачены.

"Мы отправили запрос, и сегодня должен быть подготовлен предварительный отчет. Да, шестьдесят пациентов умерли в больнице за последние пять дней, но мы не думаем, что это связано с сообщениями о нехватке кислорода", - сказал AFP Анил Кумар, комиссар округа Горакхур.

 
Hindustan Times

В заявлении, опубликованном канцелярией руководства штата, говорится, что все 60 смертей произошли в педиатрической палате больницы в течение пяти дней, начиная с понедельника.

Двадцать три ребенка умерли в четверг, когда, согласно заявлению, "давление подачи жидкого кислорода стало низким и 52 резервных кислородных баллона были введены в эксплуатацию".

Газета "Hindustan Times" в субботу описала сцены хаоса в больнице, когда снабжение кислородом было нарушено.

 
Hindustan Times

"Даже после того, как в пятницу было задействовано 90 гигантских баллонов с кислородом, … в больнице кончился кислород около 1,00 утра", - сказано в сообщении.

Этот регион является одним из самых бедных в Индии, здесь ежегодно регистрируются сотни смертей детей от синдрома японского энцефалита и острого энцефалита, который распространен в некоторых частях восточной и северной Индии.

Темы: Индия
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