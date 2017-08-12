ГПУ обнаружила в оборонном бюджете "дыру" в 6,1 миллиарда

Генеральная прокуратура обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое - на 2,4 млрд гривен и достигла, таким образом, рекордной суммы - более 6,1 млрд гривен.

Об этом пишет DT.UA.

Соответствующие данные приводятся в письме генпрокурора Юрия Луценко премьер-министру Владимиру Гройсману, направленном им в середине июля в Кабинет министров.

Как отмечается, сумма задолженности составляет 11% годового финансирования. При этом, просроченная задолженность достигла 755 млн гривен.

У предприятий концерна "Укроборонпром" такая задолженность перед Минобороны составила 1,6 млрд гривен, а просроченная задолженность - 335 млн гривен.

Ранее сообщалось, что по результатам проверок службы внутренней безопасности Укроборонпрома были отстранены 25 руководителей государственных предприятий.

Экономическая правда