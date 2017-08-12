Глава МИД Великобритании: КНДР сама должна уладить кризис, который разожгла

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Суббота, 12 августа 2017, 17:03

Глава МИД Британии Борис Джонсон обвинил Северную Корею в разжигании конфликтной ситуации с США и заявил, что Лондон поддерживает дипломатическое решение кризиса.

Об этом сообщает Agence France Press.

"Северокорейский режим вызвал эту проблему и они же должны ее решить" - заявил Джонсон.

"Международное сообщество бок-о-бок стоит на том, чтобы заставить КНДР прекратить агрессивную деятельность. Мы работаем с США и нашими партнерами в регионе для того, чтобы этот кризис получила дипломатическое завершение", - подчеркнул министр.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость".

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Европейская правда

Темы: КНДР Великобритания
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