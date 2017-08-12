"Свобода" заявляет об избиении депутата на акции против застройки в Киеве

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Суббота, 12 августа 2017, 17:50

ВО "Свобода" заявляет о нападении на депутата Киевского горсовета от этой партии Владимира Назаренко.

Как сообщает пресс-служба политсилы, нападение произошло вечером 11 августа во время акции противодействия незаконной застройке в Днепровском районе Киева.

Подкравшись сзади, вор ударил свободовца по голове железной трубой. Националиста госпитализировали и наложили несколько швов.

В партии заявили, что к акции прямого действия свободовцы прибегли, поскольку обращения о нарушении закона при строительстве, направленные в МВД и разрешительные инстанции, не дали результата.

Украинская правда

Темы: Киев Свобода
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