Международный суд предусмотрит бюджет на расследование войны РФ в Грузии 2008 года

317 просмотров
Суббота, 12 августа 2017, 17:59

Международный уголовный суд  в бюджете на 2018 год определит ресурс, необходимый для расследования российско-грузинской войны 2008 года. 

Об этом пишет "Грузия Online" со ссылкой на интервью пресс-спикера МУС Фади ель-Абдала.

"Ассамблея стран-членов МУС ответственна за то, чтобы суд обладал достаточными финансовыми ресурсами в рамках своего мандата. Все страны-члены вносят финансовый вклад в бюджет МУС, что включает мобилизацию ресурсов, необходимых также для продолжения расследования ситуации Грузии. Суд готовит бюджет 2018 года, предусматривающий продолжение расследования и будет сотрудничать с ассамблеей для утверждения этого бюджета в декабре", - отметил он. 

В международном суде отмечают, что в текущем расследовании августовской войны 2008 года офис прокурора руководствуется основными и строгими принципами независимости, беспристрастности и объективности.

Также в МУС предположили, что члены-страны Римского статута, которые финансируют расследования Международного уголовного суда, могут сократить бюджет для расследования преступлений войны в разных регионах.

Эксперты связывают это, кроме прочего, с ростом российского влияния на страны-члены Римского статута. 

Государства-участники МУС, ратифицировавшие и не ратифицировавшие Римский статус, по состоянию на февраль 2012 года.
Государства-участники МУС, ратифицировавшие и не ратифицировавшие Римский статут, по состоянию на февраль 2012 года.

Темы: Росcия Грузия война суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В РФ возмущены, что Ващиковский обвинил СССР в развязывании Второй мировой 12 августа 2017, 15:13
Спикер Генштаба ВСУ: нет причин волноваться из-за проекта Путина по ПВО 12 августа 2017, 10:29
Трамп пообещал до сентября ответить на высылку дипломатов из РФ 12 августа 2017, 03:26
powered by lun.ua
Главные новости
ГПУ обнаружила в оборонном бюджете "дыру" в 6,1 миллиарда
В НБУ назвали банки, которые сделали банковскую систему убыточной
Стало известно, кто контролирует экспорт угля из ОРДЛО в Европу
Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского
Все новости
Секреты супербоссов

Отрывок из новой книги о взаимоотношениях лидеров и их подчиненных

Фото

Как экранизируют роман Жадана "Ворошиловград"