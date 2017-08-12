АТО: Боевики ведут огонь из минометов, в основном ночью

В ночь на 12 августа боевики вели огонь по силам АТО на Луганском и Донецком направлениях из 120-мм минометов, гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером в субботу.

"Около 1:00 боевики выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по силам АТО неподалеку Крымского на Луганском направлении. На Приморье враг применил гранатомет и 82-миллиметровый миномет возле Павлополя, на Донецком направлении из миномета, гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт сил АТО в окрестностях Невельского", - сообщили в штабе.

ВСУ открывали прицельный огонь в ответ.

В штабе также отметили, что в результате обстрела позиций сил АТО в районе с.Новолуганское вблизи Светлодарска под огонь боевиков попали жилые кварталы.

"В результате обстрела из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в одном жилом доме была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, посечены осколками стены, забор и автомобиль. В доме произошло возгорание газа, который вытекал из поврежденной трубы. Никто из жителей дома не пострадал", - отметили в штабе АТО.

Украинская правда