Первая ракетка Украины Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017

2143 просмотра
Суббота, 12 августа 2017, 20:31

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017 Гарбинье Мугурузу в четвертьфинале теннисного турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто.

Об этом 12 августа сообщили в Национальном олимпийском комитете.

"Элина Свитолина победила чемпионку Уимблдон-2017 Гарбинье Мугурузу в 1/4 финала теннисного турнира WTA с результатом 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)", - говорится в сообщении.

Поединок прерывался почти на сутки: Свитолина и Мугуруза успели сыграть только один сет, после чего начался сильный ливень и все матчи, которые остались несыгранными, были перенесены, пишет ZN.UA. В субботу Свитолина одержала победу в оставшихся двух сетах.

Темы: спорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за долгов "Олимпийского" матч "Динамо" – "Зирка" могут перенести 8 августа 2017, 11:38
Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO 6 августа 2017, 09:32
Кличко: финиш эпохи 4 августа 2017, 11:00
powered by lun.ua
Главные новости
Укрзализныця: 62% пассажирских вагонов не имеют кондиционеров
ГПУ обнаружила в оборонном бюджете "дыру" в 6,1 миллиарда
В НБУ назвали банки, которые сделали банковскую систему убыточной
Стало известно, кто контролирует экспорт угля из ОРДЛО в Европу
Все новости
Фото

12 тысяч счастливых людей на 11-м фестивале "Бандерштат"

Киевские музыканты

Как зарождалась культура хип-хопа в Украине