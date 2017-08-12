Зять Манафорта встречался со следователями, передал документы - CNN

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Суббота, 12 августа 2017, 23:36

Джеффри Йохай, бывший зять Пола Манафорта - экс-главы кампании президента США Дональда Трампа - встречался со следователями в рамках расследования дела о возможном отмывании денег или налоговых нарушениях во время сотрудничества Манафорта с Партией регионов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные двух информированных источников.

Отмечается, что Йохай предоставил федеральным следователям информацию и документы более 2 месяцев назад.

"По данным источников, Минюст добивается сотрудничества от Йохая в связи с расследованием дела Манафорта из-за возможного отмывания средств или налоговых нарушениях во время его сотрудничества с пророссийскими партиями в Украине", - отмечает издание.

Информация была передана адвокату Роберту Мюллеру в рамках его расследования.

"Неизвестно, было что-либо из предоставленных Йохаем данных полезным для расследования дела Манафорта", - отмечает CNN.

В свою очередь пресс- секретарь Манафорта Джейсон Малони отказался комментировать данные сообщения.

Как отмечает издание, Йохай также является фигурантом федерального расследования в рамках дела о совместных с Манафортом сделках с недвижимостью.

Дочь Манафорта Джессика подала на развод с Йохаем в марте.

Как известно, агенты ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта, изъяв документы и другие материалы.

Американские следователи надеются убедить Манафорта сотрудничать с ними в расследовании возможного сговора между штабом Трампа и Россией.

Источники CNN сообщают, что документы, которые были изъяты во время обыска, содержали финансовые и налоговые отчеты и что часть этих данных была передана представителям Сената.

ФБР и адвокаты от комментариев по этому поводу отказались. 

Темы: Манафорт США
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