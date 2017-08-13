Трамп и Макрон договорились координировать действия по Северной Корее

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились координировать действия во время поиска решения кризиса вокруг Северной Кореи.

Об этом после телефонного разговора двух президентов сообщили в Белом доме, пишет DW.com.

Трамп отметил, что США готовы "вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств" для преодоления любой ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Ранее КНДР заявила о планах запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.