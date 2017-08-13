Благодарность Трампа Путину за высылку дипломатов была сарказмом

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Воскресенье, 13 августа 2017, 02:34

Президент США Дональд Трамп саркастически пошутил, когда публично поблагодарил российского лидера Владимира Путина за сокращение штата американских дипмиссий в России.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Бедминстере, Нью-Джерси, пишет Politico.

"Что касается снижения затрат на заработную плату? Абсолютно. Я думаю, вы это знаете", - заявил Трамп, когда его спросили не было ли его заявление накануне сарказмом.

Трамп добавил, что недавно разговаривал с госсекретарем Рексом Тиллерсоном о выработке ответа на решение России о высылке 755 дипломатов из страны в ответ на санкции.

Как известно, Трамп поблагодарил российского президента за требование выслать 755 сотрудников американской дипломатической миссии из России, заявив, что это поможет сократить фонд заработной платы дипломатам.

Слова Трампа о том, что решение Путина поможет Вашингтону сэкономить расходы, вызвали возмущение среди сотрудников Госдепартамента.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

30 июля Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.

Речь идет о сотрудниках посольства США в Москве и консульств в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнения, что в России есть аж 755 дипломатов США.

Ранее Тиллерсон заявил, что США решат, как ответить на высылку дипломатов из России до 1 сентября.

Темы: Трамп Росcия
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