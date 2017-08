Полиция назвала имя врезавшегося в толпу активистов в Шарлотсвилле

Полиция подозревает в наезде на активистов, протестовавших против митинга ультраправых в городе Шарлотсвилл, 20-летнего жителя Огайо Джеймса Алекса Филдса.

Об этом сообщает CBS News.

Филдсу предъявлено обвинение в убийстве второй степени и причинении телесных повреждений в результате наезда.

Жертвой наезда стала 32-летняя женщина, которая переходила улицу, еще 5 пострадавших от действий Филдса находятся в критическом состоянии.

Как видно из видеозаписи столкновения, от удара автомобиля несколько человек отбросило в воздух, затем водитель включил заднюю передачу, пытаясь скрыться с места преступления.

James Alex Fields, Jr. 20, of Ohio, has been charged in the fatal wreck in Charlottesville, Va. https://t.co/wOgB4b0Tvt pic.twitter.com/SAQldyFEez