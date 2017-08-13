Сутки в АТО: 17 обстрелов, в боевом столкновении под Водяным погиб боец ​​ВСУ

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое ранены, еще 6 получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении вечером боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям неподалеку Водяного. При этом ВСУ открывали огонь в ответ. В результате этого противостояния один украинский боец ​​погиб, один получил ранения. Кроме того уже ночью, бандиты применили миномет калибра 120 мм в районе Новотроицкого.

На Донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались опорные пункты ВСУ в Опытном. Кроме того из вооружения БМП боевики били по шахте Бутовке.

На Луганском направлении было больше обстрелов за сутки. Вечером дважды противник обстреливал подступы к Крымского из пулеметов. А из минометов калибра 82 мм преступники накрывали позиции бойцов ВСУ неподалеку Новотошковское, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.