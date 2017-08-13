В Одесской области убит военнослужащий ВМС ВСУ

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Воскресенье, 13 августа 2017, 10:26

В Одесской области убит военнослужащий Военно-морских сил ВС Украины Арслан Шейхов.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

Согласно сообщению, трагедия произошла в с.Егоровка Раздельнянского района 11 августа.

Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами, ход расследования держит на контроле ГУ Нацполиции в Одесской области. 

Советник начальника Генштаба ВСУ Алена Вербицкая уточнила, что матрос находился в законном увольнении, вместе с семьей отмечал свой 33-й день рождения. Около 19:00 К нему заехал знакомый — гражданин Злой В.И. 1976 года рождения.

"Через несколько минут они уехали в неизвестном направлении, и с того момента Шейхова живым больше никто не видел. В 23:50 сельский врач обнаружил возле ворот своего дома труп матроса", - сообщила Вербицкая. 

При осмотре тела были выявлены множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и черепа. 

"По предварительной информации судмедэксперта, смерть Шейхова  наступила в связи с тем, что он захлебнулся рвотной массой. О вышеупомянутых телесных повреждениях, которые являются несовместимыми с жизнью, и речи не идет", - отметила она и добавила, что Злой В.И. "является бывшим сотрудником органов МВД и сыном экс-председателя Егоровского совхоза", и возможно заключение эксперта связано именно с этим.

Темы: Одесская область Вооруженные силы
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