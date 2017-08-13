Иран увеличит финансирование ракетной программы на $520 млн

Парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу Тегерана и гвардию в ответ на новые санкции, введенные Соединенными Штатами.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственного вещателя IRIB, депутаты подавляющим большинством одобрили первоначальный законопроект, чтобы "противостоять террористическим и авантюристическим действиям Америки".

По данным АFP, расходы будут увеличены на 520 млн. долларов.

Часть средств - порядка $260 млн - будет выделено на зарубежные операции Корпуса стражей Исламской революции.

Согласно "иранскому плану", от правительства и вооруженных сил Ирана потребуется разработать стратегию противодействия нарушениям прав человека США во всем мире и поддержать иранские органы и отдельных лиц, пострадавших от санкций США.

Законопроект должен пройти второе голосование перед тем, как его отправят на окончательное утверждение и принятие.