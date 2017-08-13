В Беларуси задержали машину с номерами "ЛНР"

В Могилеве (Беларусь) автомобиль с номерами террористической организации "Луганская Народная Республика" арестовали и поместили на штрафстоянку.

Об этом сообщает местное издание "Наша Нива".

"Милицией направлены запросы в компетентные органы Украины для проверки регистрации автомобиля", - пишет издание.

Сообщается, что житель Могилева Владимир Шанцев обратился в ГАИ Октябрьского района с запросом, каким образом машина с номерными знаками непризнанной территории попала в Беларусь и что делают правоохранительные органы, чтобы не допускать на территорию Беларуси транспортных средств, угрожающих безопасности граждан.



