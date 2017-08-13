Полиция: В Мариуполе задержали информатора боевиков

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Воскресенье, 13 августа 2017, 15:50

В Мариуполе задержан житель Волновахского района Донецкой области, который 1.5 года был информатором боевиков ОРДО.

Об этом 13 августа сообщили в управлении полиции Донецкой области.

43-летний житель с. Веселое был задержан при попытке пересечь стоп-контроль и доставлен в Кальмиусское отделение полиции.

"Каждый раз звоня своему товарищу по прозвищу "Атаман"в разговоре мужчина рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна. Информировал обо всем в подробностях: количественный состав техники и личного состава, направление движения и вероятное место дальнейшей дислокации", - отметили в полиции.

Позже мужчина прекратил все контакты с представителем "ДНР".

"Поскольку он был разоблачен полицейским, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины", - сообщили в полиции.

Также в Нацполиции отметили, что с начала года в Донецкой области выявлено 177 боевиков, из них 152 задержаны, 25 - объявлены в розыск.

Украинская правда

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