Ломаченко проведет бой с Ригондо в начале декабря

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Воскресенье, 13 августа 2017, 16:08

Бой между чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко против чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке в Madison Square Garden.

Об этом пишет Вoxingtalk.

Согласно сообщению, промоутерская компания Ломаченко Top Rank уже зарезервировала спортивную арену на указанную дату.

"Бой между Ломаченко и Ригондо станет первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге. При этом кубинцу придется прибавить в весе сразу на две весовые категории", - отмечает издание.

Также указано, если бой с Ригондо сорвется, Ломаченко проведет реванш с мексиканским боксером Орландо Салидо, который состоится в тот же день, но на другой арене.

Украинская правда 

Темы: спорт
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