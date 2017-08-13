Владимир Кличко о завершении карьеры: мотивация не на том уровне

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко решил завершить карьеру боксера из-за отсутствия мотивации.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает DT.UA.

Он также отметил, что мог получить за бой-реванш против чемпиона IBO, IBF, WBA Энтони Джошуа 20 миллионов фунтов.

"У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня была тысяча причин согласиться на матч-реванш, и столько же - чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла", - отметил Кличко.

"Я заметил, что мотивация была не на том уровне. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только за деньги, я бы обманывал себя", - рассказал он.

Как сообщалось, о решении завершить карьеру боксера Владимир Кличко сообщил 3 августа.

29 апреля экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

28 ноября 2015 года Кличко проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри и потерял все свои пояса. После этого стороны несколько раз пытались договориться о реванше, но он так и не состоялся.

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