В Одессе противники ЛГБТ устроили погром на стройке

Противники ЛГБТ-прайда, прошедшего в воскресенье в Одессе, после его завершения устроили погром на скандальной стройке в Воронцовском переулке.

Как сообщает Укринформ, после того, как противники прайда поняли, что сорвать его не удастся, они направились на скандальное строительство в Воронцовский переулке.

Сначала активисты сорвали стенд с описанием строящегося здания. Затем несколько человек залезли на последний построенный этаж и сбросили оттуда бетономешалку.

Также был повален ограждающий забор.

При этом на территории стройки находился охранник, однако он не вмешивался.

Укринформ отмечает, что скандально известное строительство в Воронцовском переулке Одессы угрожает знаменитому "дому с одной стеной".

Как сообщалось, 13 августа в Одессе прошел "Одесса прайд - 2017". Полиция отчиталась, что во время акции нарушений правопорядка не зафиксировано.