Штаб: под Авдеевкой бойцы АТО принудили противника к тишине

Украинские военные в воскресенье открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков в районе Авдеевской промзоны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

"Не спадает напряжение и в районе Авдеевской промзоны. Здесь днем ​​боевики почти 2 часа обстреливали наши укрепления из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В ответ бойцы АТО плотным огнем принудили противника к тишине", - говорится в сообщении.

В целом, как отметили в штабе, в течение дня ситуация в зоне АТО оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины.

Днем незаконные вооруженные формирования дважды били из 82-миллиметровых минометов по украинским укреплениях в районе Чермалыка, что на Приморском направлении. Также боевики открывали огонь недалеко от поселка Широкино.

На Луганском направлении около 1 ночи преступники выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в Троицком.

Украинская правда