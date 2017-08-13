Пассажиры поезда "Интерсити" ехали из Одессы в Киев стоя

В воскресенье из-за технической неисправности скоростного поезда "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода №764 в 9-вагонной комплектации по маршруту "Одесса - Киев (Дарница)" отправился поезд этого же производителя на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", вместо поезда на 607 мест отправился поезд на 408 мест. Из-за этого некоторые пассажиры ехали без места.

"Всем пассажирам, которые отказались от поездки были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", - сообщили в "Укрзализныце".

ПАО "Укрзализныця" и филиал УЗШК просят прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства. Техническую неисправность поезда устраняет завод-производитель.