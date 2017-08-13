Пассажиры поезда "Интерсити" ехали из Одессы в Киев стоя

5294 просмотра
Воскресенье, 13 августа 2017, 20:40

В воскресенье из-за технической неисправности скоростного поезда "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода №764 в 9-вагонной комплектации по маршруту "Одесса - Киев (Дарница)" отправился поезд этого же производителя на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", вместо поезда на 607 мест отправился поезд на 408 мест. Из-за этого некоторые пассажиры ехали без места.

"Всем пассажирам, которые отказались от поездки были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", - сообщили в "Укрзализныце".

ПАО "Укрзализныця" и филиал УЗШК просят прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства. Техническую неисправность поезда устраняет завод-производитель.

Темы: железная дорога
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве из-за "минирования" эвакуировали Центральный вокзал 13 августа 2017, 18:17
Укрзализныця: 62% пассажирских вагонов не имеют кондиционеров 12 августа 2017, 16:57
Новый глава "Укрзализници" рассказал, что будет с ценами на билеты 9 августа 2017, 16:29
powered by lun.ua
Главные новости
OVERTIME: главные события выходных в экономике
На мосту в Станице Луганской СММ ОБСЕ угрожали винтовкой
МЭРТ хочет приватизировать киностудию Довженко и Национальный цирк - СМИ
Глава МИД Германии считает, что Трамп провоцирует КНДР
Все новости
Мороженое

Где искать вкусное мороженое в Киеве

Репортаж с Обырка

Когда Африка приходит к тебе и делит с тобой хлеб