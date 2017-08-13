Оползень в Индии: не менее 45 погибших

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Воскресенье, 13 августа 2017, 21:20

По меньшей мере 45 человек погибли 13 августа в результате оползня, вызванного муссонными дождями в северной части Индии.

Как сообщает Радио Свобода, стихия унесла два пассажирских автобуса со склона на трассе в глубокую расщелину.

Полиция сообщила, что автобусы были припаркованы на шоссе, и незадолго до оползня некоторые пассажиры вышли, чтобы поесть. Оползень погрузил автобусы в 800-метровое ущелье, полностью похоронив одно из транспортных средств.

Представители власти сообщили, что около 300 спасателей пытались раскопать один из автобусов из-под тонн валунов и грязи.

"45 тел были найдены в течение дня. Из них 14, все мужчины, были идентифицированы. Пять человек были спасены", - сообщил представитель спасателей.

Он также заявил, что число жертв может достичь 50.

Темы: Индия
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