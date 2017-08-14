На Львовщине пограничники обнаружили 27 кг наркотиков

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Понедельник, 14 августа 2017, 00:33

Во Львовской области пограничники совместно с таможенниками в ходе спецоперации "Граница-2017" пресекли провозу через госграницы крупной партии наркотиков.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Так в пункт пропуска "Угринов" на границе с Польшей, прибыл микроавтобус "Mercedes" польской регистрации. При осуществлении мер контроля служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотиков, среагировала на конструктивные полости иномарки, где было обнаружено 26 пакетов белого порошка. Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержанием трамадола и фентинила", - говорится в сообщении.

По данному факту в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Наркотики и злоумышленник переданы сотрудникам УСБУ во Львовской области. Продолжается экспертиза.

Темы: Пограничная служба Львовщина
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