СМИ: Елизавета II собирается отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II собирается отречься от престола.
Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источники в окружении королевы.
Отмечается, что 91-летняя королева намерена отречься от престола к 95 годам в пользу своего старшего сына принца Чарльза, которому сейчас 68 лет.
Официально Лондон не комментировал эту информацию.
Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самой долгоправящей главой государства среди женщин в мире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.