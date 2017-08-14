СМИ: Елизавета II собирается отречься от престола

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Понедельник, 14 августа 2017, 04:45

Королева Великобритании Елизавета II собирается отречься от престола.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источники в окружении королевы.

Отмечается, что 91-летняя королева намерена отречься от престола к 95 годам в пользу своего старшего сына принца Чарльза, которому сейчас 68 лет.

Официально Лондон не комментировал эту информацию.

Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самой долгоправящей главой государства среди женщин в мире.

Темы: Британия
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