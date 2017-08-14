Штаб АТО: 25 обстрелов, двое украинских военных ранены

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Понедельник, 14 августа 2017, 07:41

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз открывали огонь, в результате двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Наиболее горячая обстановка сложилась на Донецком направлении в районе Авдеевской промзоны.

"Здесь с 18 часов и до полуночи боевики практически не прекращали обстрелы наших опорных пунктов из минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов получил ранения один украинский боец. Также, вечером, под вражеским огнем оказались наши укрепления неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского", - говорится в сообщении.

В ответ почти на каждый обстрел террористов силы АТО открывали огонь.

На Луганском направлении боевики сконцентрировали огневую активность возле Крымского. Только за вечер и ночь сепаратисты 5 раз обстреливали украинские позиции вблизи этого поселка из 120 мм миномета и гранатометов различных систем.

На Мариупольском направлении вечером боевики открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино.

Кроме того, террористы били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьянки, пострадавших нет.

Темы: АТО Вооруженные силы Донбасс
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