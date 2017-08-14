Штаб АТО: 25 обстрелов, двое украинских военных ранены
За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз открывали огонь, в результате двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Наиболее горячая обстановка сложилась на Донецком направлении в районе Авдеевской промзоны.
"Здесь с 18 часов и до полуночи боевики практически не прекращали обстрелы наших опорных пунктов из минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов получил ранения один украинский боец. Также, вечером, под вражеским огнем оказались наши укрепления неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского", - говорится в сообщении.
В ответ почти на каждый обстрел террористов силы АТО открывали огонь.
На Луганском направлении боевики сконцентрировали огневую активность возле Крымского. Только за вечер и ночь сепаратисты 5 раз обстреливали украинские позиции вблизи этого поселка из 120 мм миномета и гранатометов различных систем.
На Мариупольском направлении вечером боевики открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино.
Кроме того, террористы били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьянки, пострадавших нет.
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