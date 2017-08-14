Убийца из Шарлотсвилля предстанет перед судом

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Понедельник, 14 августа 2017, 08:08

Федеральные следователи США выдвинули обвинения в убийстве второй степени мужчине, который 12 августа направил свой автомобиль в толпу демонстрантов в городе Шарлотсвилл в американском штате Вирджиния.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В результате инцидента погибла 32-летняя женщина, ранения получили еще 19 человек.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Раймонд Макмастер заявил, что это событие "соответствует определению терроризма".

14 августа мужчина, идентифицированный как 20-летний Джеймс Алекс Филдс, предстанет перед судом.

Его арестовали вскоре после инцидента и выдвинули другие обвинения, включая умышленные ранения.

Представители Медицинского центра университета Вирджинии заявили, что из 19 раненых 10 сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, еще девять лечатся амбулаторно.

Темы: США
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