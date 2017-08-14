Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

75 просмотров
Понедельник, 14 августа 2017, 08:35

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в 10 областях Украины 14 августа.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, по данным Укргидрометцентра, 14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.

В Киеве и Киевской области 14-15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

В то же время, как сообщали синоптики, неделя должна начаться дождями и грозами.

Украинская правда

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Погода: Неделя начнется с дождями и грозами 13 августа 2017, 16:31
На Закарпатье из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов 13 августа 2017, 13:42
В субботу и воскресенье на западе Украины - дожди, град и шквалы 12 августа 2017, 19:45
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 14 августа. Первый путинский "гумконвой" и Лазаренко-образец для регоналов
Штаб АТО: 25 обстрелов, двое украинских военных ранены
Главное за выходные
Свитолина выиграла турнир WTA Rogers Cup в Торонто
Все новости
Дом – лес

Как люди променяли квартиры на жизнь между гор и деревьев

Воины света

Как литовец и украинка возвращают ветеранов к жизни