Российская поэтесса выступила в Одессе, несмотря на гастроли в Крыму

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Понедельник, 14 августа 2017, 09:03

Российская поэтесса Ирина Астахова 13 августа выступила в Одессе, несмотря на протесты местных активистов из-за посещения ею ранее аннексированного Крыма.

Об этом сообщил сайт "Думская".

В соцсетях также опубликованы фотографии и видео с творческого вечера поэтессы в местном клубе "Пляжник".



В то же время украинские активисты в соцсетях обращали внимание на то, что Ирина Астахова (псевдоним Ах Астахова) 2015 выступала в оккупированном Россией Крыму.

Астахова летом 2015 посещала с гастролями Крым, нарушив правила пересечения госграницы и закон "О гастрольной деятельности в Украине", – отмечает "Радио Свобода".

"Администрация учреждения "Пляжник" и организаторы провокационного концерта решили, несмотря ни на что, проводить концерт", – написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство.

Темы: Крым Одесса санкции
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