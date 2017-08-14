"Динамо" требует гарантий безопасности для поездки в Мариуполь

Футбольный клуб "Динамо" требует предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги.

Об этом сообщил вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский в эфире телеканала "2+2", передают в понедельник "Українські новини".

"Динамо" поедет в Мариуполь, но только на законных основаниях. Нам не нужно публичных гарантий, а только официальные письма МВД, СБУ И УГО, как этого и требует закон. Как только мы получим их, мы с удовольствием сядем в самолет", – сказал он.

По мнению Мадзяновского, для матчей в Мариуполе нельзя применять нормы общего характера, как это указано в регламенте, а должны действовать специальные нормы, которые предусмотрены ФИФА и УЕФА.

"Только спецслужбы могут давать рекомендации, а национальные ассоциации обязаны их использовать и принимать решение. Но решения никакого нет, хотя мы помним кубковый матч "Полтава - Шахтер", когда за 15 минут в телефонном режиме был собран комитет, который по нашему вопросу не может собраться уже три месяца. Что опаснее в данном случае - трава, которая не растет, или "грады", которые летают в 20-ти километрах от Мариуполя?", – сообщил он.

По словам Мадзяновского, "Динамо" также готово сыграть матч с ФК "Мариуполь" на нейтральном поле.

Как известно, 23 июля ФК "Динамо" на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности между "Мариуполем" и "Динамо" 26 августа.

24 июля ФК "Динамо" обратился к президентам Федерации футбола Украины и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" - "Динамо" на нейтральное поле.