В Симферополе несколько пенсионеров устроили пикет, их задержали

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Понедельник, 14 августа 2017, 11:15

Несколько жителей Крыма преклонного возраста устроили одиночные пикеты в Симферополе.

Об этом на своих страницах в facebook сообщают крымские адвокаты и другие крымчане.

По разным данным, с пикетами вышли 4 или 5 крымчан.

"В ответ на арест 76-летнего Сервера Караметова сегодня в Симферополе как минимум еще 4 пожилых людей провели свои одиночные пикеты с таким же плакатом, какой был в руках у Сервер-ага "Путин, наши дети не террористы", - написала крымская журналистка Лиля Буджурова.

По ее словам, пикеты прошли у здания парламента, Совмина, МВД и Верховного суда Крыма. 

Адвокат Эдем Семедляев сообщает, что задержаны Ярикул Давлатов, Александр Дьячков, Сейтумер Сейтумеров, Селим Тейфуков.

Как известно, 8 августа российские полицейские задержали крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который устроил одиночный пикет у здания Верховного суда Крыма.  

Украинская правда

Темы: Симферополь
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