Сын Луценко сделал родителям ценный подарок
Старший сын генерального прокурора Александр Луценко сделал своим родителям ценный подарок.
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.
Так 12 августа генпрокурор Юрий Луценко и его жена народный депутат БПП Ирина Луценко внесли в госреестр данные о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Каждый из них задекларировал "подарок в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен" от Александра Луценко.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к генеральному прокурору, идет ли речь об одном и том же подарке.
В то же время известно, что Юрий Луценко сейчас находится в отпуске.
Как известно, издание "Наші гроші" ранее писало, что Александр Луценко зарабатывает на аренде квартир на столичном Печерске, записанных на бухгалтера Луценко Светлану Рыженко.
Валентина Романенко, УП
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