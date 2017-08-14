Сын Луценко сделал родителям ценный подарок

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Понедельник, 14 августа 2017, 12:01

Старший сын генерального прокурора Александр Луценко сделал своим родителям ценный подарок.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

Так 12 августа генпрокурор Юрий Луценко и его жена народный депутат БПП Ирина Луценко внесли в госреестр данные о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Каждый из них задекларировал "подарок в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен" от Александра Луценко.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к генеральному прокурору, идет ли речь об одном и том же подарке.

В то же время известно, что Юрий Луценко сейчас находится в отпуске.

Как известно, издание "Наші гроші" ранее писало, что Александр Луценко зарабатывает на аренде квартир на столичном Печерске, записанных на бухгалтера Луценко Светлану Рыженко.

Валентина Романенко, УП

Темы: Луценко
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