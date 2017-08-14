"Дело 2 мая": Полиция Одессы проверяет, сбежал ли фигурант в РФ

Одесская полиция проверяет информацию о побеге и задержании в России фигуранта дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года Владислава Ильницкого.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает "УНИАН".

Ранее об этом сообщил бывший одесский журналист, который занесен в базу сайта "Миротворец" как пророссийский пропагандист и сепаратист, который проживает в Москве, Артем Бузила в своем Facebook.

"На днях (Ильницкий - ред.) сбежал из Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту "Домодедово". Сейчас находится, видимо, в изоляторе, где ему грозит депортация", - сообщил он.

Как известно, 27 августа 2015 года Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения, отпустив под домашний арест, трем фигурантам производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, в том числе, Владиславу Ильницкому.

В конце апреля 2015 года в Одессе было задержано несколько человек, в числе которых Артем Бузила, которые подозревались в причастности к созданию так называемой "Народной рады Бессарабии".